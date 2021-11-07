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الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" والنحاس للوفد أمام الشيوخ

02:47 م الأحد 07 نوفمبر 2021
الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" والنحاس للوفد أمام الشيوخ

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- مصراوي:

أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطر المجلس بأن النائب

حسام إبراهيم الخولي رئيسيا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب محمد حلاوة نائبا له.

كما أخطر حزب الوفد المجلس بأن النائب عبد العزيز النحاس رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن حسام إبراهيم الخولي

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