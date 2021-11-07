الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" والنحاس للوفد أمام الشيوخ
كتب- مصراوي:
أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن رئيس حزب مستقبل وطن أخطر المجلس بأن النائب
حسام إبراهيم الخولي رئيسيا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب محمد حلاوة نائبا له.
كما أخطر حزب الوفد المجلس بأن النائب عبد العزيز النحاس رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.
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