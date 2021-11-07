مصدر: مرصد نقابة الإعلاميين يجهز تقريرا بشأن تصريحات إبراهيم عيسى عن "الصيدلي والتقرير"

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين، أن المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة عكف خلال اليومين الماضيين على متابعة وتفريغ حلقة برنامج "حديث القاهرة" للإعلامي إبراهيم عيسى، والتي أثاء خلالها الجدل بساؤله: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن المرصد يجهّز حاليًا تقريرًا بشأن الحلقة لعرضه على نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، والذي سيبحثه لبيان ما إذا كان به مخالفات مهنية من عدمه، وما إذا كانت تستدعي إصدار قرار بشأنها.

وسادت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أكد إبراهيم عيسى في برنامجه حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس نهاية الأسبوع الماضي، أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلا: "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وتابع عيسى: "مثلا عندما يتخرج طلبة، طلبة علوم برضه بعقل ميكانيكي ينتهي به الأمر أنه.. أنا أحيانا كثير لما بدخل الأجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب اللي قاعد الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك.. لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟"