بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة لغات بحي الهرم

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم مدرسة مبروك غطاطي الرسمية للغات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٨ ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة في الإهتمام بملف التعليم والتوسع في إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال المحافظ، عقب الإفتتاح، إن التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

وأشار المحافظ، إلى أن المدرسة تتكون من عدد أربعة طوابق بسعة ٢٨ فصلا دراسيا "عبارة عن ٤ فصول رياض أطفال و٢٤ تعليم أساسي" مما تُعد إضافة هامة للمنظومة التعليمية والذي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحي الهرم.

وحرص راشد، على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلبة.

وأضاف المحافظ، أن العام الدراسي الحالي، شهد أيضا دخول ٧١ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالي ١٧٢٤ فصلاً دراسياً، مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور مؤسسات المجتمع المدني في إشراكهم في دعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم بها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مدارس أخرى بعدداً من القطاعات التي تم رصد حاجتها لذلك للحد من الكثافات الطلابية بها.

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطوارئ اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات وغسل وتطهير الأيدي لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وممدوح مبروك غطاطي والدكتور إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب الأسبق.