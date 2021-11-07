Masrawy logo white

المتحدث العسكري: الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لهذه الفئة

02:40 م الأحد 07 نوفمبر 2021
المتحدث العسكري: الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لهذه الفئة

المتحدث العسكري

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة ) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج.

وأضاف البيان، بحسب المتحدث العسكري: على الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتي:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتباراً من يوم 15 / 11 / 2021 ولمدة شهر.

المتحدث العسكري الكلية الفنية العسكرية الجامعات المصرية الدراسات العليا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا