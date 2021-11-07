المتحدث العسكري: الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا لهذه الفئة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا (ماجستير - دكتوراة ) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج.

وأضاف البيان، بحسب المتحدث العسكري: على الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية من خلال الرابط الآتي:

http://www.mtc.edu.eg/PGRegistration.aspx

على أن تكون مواعيد بدء التسجيل المشار إليها اعتباراً من يوم 15 / 11 / 2021 ولمدة شهر.