وزير التعليم العالي يصدر اللائحة المالية والإدارية بجامعة المنصورة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 6410 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بإعادة تنظيم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة (المرافقة).

وجاءت التفاصيل على النحو التالي: