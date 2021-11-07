وزير التعليم العالي يصدر اللائحة المالية والإدارية بجامعة المنصورة
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 6410 لسنة 2021.
وينص القرار في المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بإعادة تنظيم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة (المرافقة).
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
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