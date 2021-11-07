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وزير التعليم العالي يصدر اللائحة المالية والإدارية بجامعة المنصورة

02:39 م الأحد 07 نوفمبر 2021
وزير التعليم العالي يصدر اللائحة المالية والإدارية بجامعة المنصورة

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 6410 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بإعادة تنظيم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة (المرافقة).

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

خالد عبدالغفار جامعة المنصورة وزير التعليم العالي

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