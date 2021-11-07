وزير السياحة يقرر إخضاع إحدى المناطق بالأقصر لحماية الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 206 لسنة 2021.

وينص القرار في المادة الأولى: إخضاع منطقة أصفون المطاعنة- إسنا بمحافظة الأقصر بمساحة 36 ف، 21ط، 2.37 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي: