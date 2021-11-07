Masrawy logo white

وكيل الشيوخ: قانون التخطيط العام يحقق الموائمة بين النص القانوني والدستوري

12:38 م الأحد 07 نوفمبر 2021
وكيل الشيوخ: قانون التخطيط العام يحقق الموائمة بين النص القانوني والدستوري

بهاء أبو شقة

كتب- نشأت علي:

قال بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام يحقق ما نصبو إليه جميعًا للموائمة الدائمة والمستمرة بين النص القانون والواقع العملي، مضيفًا "ليست من الأمور المستستاغة في الواقع العملي أن نكون أمام تشريعات متهالكة، تشريعات في واد ومستحدثات المجتمع في وادي آخر".

وتابع أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، المقدم من الحكومة، أننا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغا أن يكون النص القانوني في واد غير مستق مع النص الدستوري.

وقال إن القانون المعمول به حاليًا رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا، وقال "كان في فكرة اشتراكي نحن الآن أمام خطة التنمية المستدامة 2030 نحن أمام هذا المستجد، ومع هذا الفكر لأننا نؤسس لدولة عصرية، كان مشروع هذا القانون واجبًا لأنه يحقق استحقاق دستوري".​

بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ قانون التخطيط العام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا