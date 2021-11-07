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كنائس أسوان تقيم قداسات الأربعين للأنبا هدرا مطران الإيبارشية الراحل

12:36 م الأحد 07 نوفمبر 2021
كنائس أسوان تقيم قداسات الأربعين للأنبا هدرا مطران الإيبارشية الراحل

كتب- مينا غالي:

أقامت كافة كنائس إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، قداسات ذكرى الأربعين للأنبا هدرا مطران أسوان الراحل، والذي توفي بعد صراع قصير مع المرض في 27 سبتمبر الماضي.

كما أقيم أمس قداس لذكرى الأربعين للمطران الراحل بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بإيبارشية أسوان برئاسة الأنبا باخوم النائب البابوي لإيبارشية أسوان والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، فيما أقامت كافة كنائس الإيبارشية

أيضًا قداسات أمس الأول الجمعة لنفس المناسبة.

وأقيمت القداسات مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث نبّهت الإيبارشية على كافة الكنائس الالتزام بذلك.

وفي هذه المناسبة، أصدرت الإيبارشية كتابًا لتذكار الأربعين لمثلث الطوبى والرحمات الراحل نيافة الأنبا هدرا بعنوان

الراعي الصالح، من تقديم نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لإيبارشية أسوان، وإعداد

القمص داود حليم المنسق الإعلامي لإيبارشية أسوان.

ويتضمن الكتاب كلمات المحبة لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني ولفيف من الأباء المطارنة والأساقفة وبداخل الكتاب نبذة تاريخية عن حياة الأنبا هدرا وأهم الأعمال التى قام بها فى فترة حبريته.

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