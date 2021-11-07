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السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

12:34 م الأحد 07 نوفمبر 2021
السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، ليطمئن علي سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها فجر اليوم، متمنياً له ولشعب العراق الشقيق الامن والاستقرار والسلام.

من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وسلام.

عبد الفتاح السيسي السيسي العراق مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق

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