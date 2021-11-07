وزير الأوقاف: مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك أمرين أضرا بالخطاب الديني، وهما الجهل والمغالطة، ويجب مواجهتِهما بالعلم والحجة والبرهان.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أننا نواجه التسيب والانحلال، بنفس القوة التي نواجه بها التشدد، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو التسيب قنابل موقوتة لا تقل عن الناتجة عن التطرف والإرهاب.

وأكد على ضرورة دراسة علم النفس والاجتماع، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق كلية الدعوة الإسلامية في مؤتمرها العلمي الدولي الأول.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تستعد للإعلان عن تعيين دفعة جديدة من الأئمة قريبا، مشددًا على أن كلبة الدعوة هى إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة.

وأكد أن وزارة الأوقاف، على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة مع كلية الدعوة لاختيار الطلاب النابغين للاستعانة بهم لخطبة الجمعة.