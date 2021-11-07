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الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي

12:05 م الأحد 07 نوفمبر 2021
الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف بشدة محاولة اغتيال السيد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ودعا الأزهر الشريف جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.

الأزهر الشريف مجلس الوزراء العراقي العراق مصطفى الكاظمي

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