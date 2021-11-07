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يتحدث فيه الرويبضة.. رئيس جامعة الأزهر: الدين أصبح مهنة من لا مهنة له

12:04 م الأحد 07 نوفمبر 2021
يتحدث فيه الرويبضة.. رئيس جامعة الأزهر: الدين أصبح مهنة من لا مهنة له

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تأخرت في تنظيم مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، متابعا:"أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية"، الذي عقد الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن تجديد الخطاب الديني يبدأ من تحديد المتخصصين المخول لهم التحدث في ذلك، مشيرًا إلى أن الدين أصبح مهنة من لا مهنة له، ويتحدث فيه الرويبضة.

وأشار إلى أنه يجب تجريم ارتداء الزي المسلح لغير الأزهريين، مشيرًا إلى أن الإرهاب المسلح ناتج عن الراتب الفكري، وهو نتج بسبب عدم قيام بعض العلماء بدورهم.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر مؤتمر دور العلوم الشرعية والإنسانية

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