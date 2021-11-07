ياسين منصور يعلن عبر مصراوي توقعاته لزيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار العقارات بنسب متوسطة تصل لـ10%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، لافًتا إلى أن سعر الحديد وصل لـ16 ألف جنيه حاليا وكل زيادة 1000 جنيه في طن الحديد يقابله زيادة 80 جنيها في سعر المتر، كما أن زيادة 100 جنيه في طن الأسمنت يقابلها أيضًا 25 جنيها زيادة في سعر المتر.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، زيادة الطلب على شراء العقارات خلال الفترة الحالية والمقبلة بشكل كبير، لأن العقارات هي أكثر الوسائل الاستثمارية لمحاربة التضخم، وأن السوق العقاري المصري "قوي جدا وصحي" بسبب الزيادة السكانية الكبيرة والتى تخلق طلبا حقيقيا على العقار.

وأوضح أن القطاع العقاري يواجه عدة مشكلات تتمثل في عدم التوسع في الرهن العقاري.

وأشار إلى أن مبادرات التمويل العقاري التى أطلقتها الدولة خطوة جيدة جدا لتميلك السكن.

من هو ياسين منصور؟ وكم تبلغ ثروته؟

ويعتبر ياسين منصور، واحدًا من أثرياء مصر والعرب، بثروة تبلغ 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الأمريكية، حيث احتل منصور المركز 21 ضمن قائمة الأثرياء العرب في 2021، ويصنف عالميا في المركز 2524 مكرر ضمن قائمة أثرياء العالم.

وخلال العام الماضي سجل ياسين أكبر خسارة بين المليارديرات العرب، بعدما خسر نحو نصف ثروته بقيمة 1.1 مليار دولار، تزامنا مع تداعيات أزمة كورونا لتصل قيمة الثروة إلى 1.1 مليار دولار.

وياسين منصور، مساهم في مجموعة منصور، التي أسسها والده، وهي الموزع الحصري لسيارات جنرال موتورز، وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة (ماكدونالدز) في مصر- كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويرأس منصور، مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر، وكان ياسين منصور، عضوًا سابقًا في مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.​

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