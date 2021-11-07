بيانات رسمية لكورونا في مصر: 12 يومًا من استقرار الإصابات.. والوفيات 5.6%

كتب- أحمد جمعة:

استقرت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد، عند حد الـ 900 حالة يومياً لليوم الثاني عشر على التوالي، في خضم الموجة الرابعة من الجائحة.

كانت وزارة الصحة سجلت في بيانها الرسمي يوم 27 أكتوبر الماضي، 907 حالات إيجابية، ومن حينها تتراوح الأعداد ارتفاعا وانخفاضا في هذا المستوى دون تجاوزه.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 909 حالات إيجابية جديدة و62 حالة وفاة، بنهاية أمس السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 336582 من ضمنهم 282514 حالة تم شفاؤها، و19011 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

ودفع استقرار أعداد الإصابات إلى ثبات المؤشرات الوبائية للفيروس، إذ ظل مؤشر التعافي عند حد الـ 83.9%، في حين يُتوقع أن يرتفع خلال الأيام المقبلة.

وبالتزامن، استقر كذلك مؤشر الوفيات عند مستوى 5.6%.

وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط، فيما يلجأ كثير من المصريين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص حالاتهم ولا يُسجل هؤلاء ضمن الإحصاء الرسمي.