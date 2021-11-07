بشأن إضافة المواليد والزوجة.. إجراءات عاجلة للتموين حتى أبريل المقبل

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وقف خدمات إضافة الأفراد للأُسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، وفقًا للقرار الوزاري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢١، الذي حدد الحد الأقصى للمعاش ١٥٠٠ جنيه والراتب ٢٤٠٠، بالإضافة إلى ذكر الفئات الأولى بالرعاية دون التقيد بسن.

وأوقفت الوزارة، حسب مصادر تحدثت إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، خدمة إضافة الزوجة المحرومة على بطاقة زوجها، وتحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد سلع تموينية.

وقامت الوزارة بوقف تلك الخدمات على موقع دعم مصر التابع للوزارة، وكذلك بوابة مصر الرقمية، مع استمرار باقي الخدمات؛ مثل الفصل الاجتماعي ونقل الصرف من محافظة إلى أخرى.

وأرجعت المصادر هذه القرارات إلى إجراءات التقشف الحكومي التي تم اتخاذها مؤخراً، مرجحاً استمرار القرار حتى نهاية أبريل على أقل تقدير.

وكات قد بدأت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر ومكاتب التموين تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين خلال شهر يونيو الماضي، بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

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