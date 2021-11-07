توجيهات عاجلة من التنمية المحلية بشأن إجراءات مواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول

كتب- محمد نصار:

فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة الاستعدادات والجهود المبذولة فى مختلف المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الأمطار والسيول ، وكذلك الخطط والسيناريوهات التى يمكن تنفيذها فى حالة وقوع أمطار كثيفة وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة للتعامل...

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى ستشهدها بعض المحافظات، كما وجه بتحديد ومراجعة الأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفورى في حالة حدوث الأمطار والسيول، وذلك من خلال القيام بإجراء العديد من عمليات محاكاة لمواجهة أي أحداث طارئة، والتأكد من مدى جاهزيتهم لتنفيذ السيناريوهات المختلفة، هذا فضلاً عن استمرار التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف المعدات والأدوات اللازمة للتعامل السريع مع تلك الأحداث وتحديد أماكن تمركزها وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة مع إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لتلك المخاطر.

وطالب اللواء شعراوى بضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدي جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات إضافة إلى حصر كافة إمكانيات كل محافظة من مستشفيات و نقاط إسعاف و معدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة والتنسيق بين المحافظات المتجاورة لتكامل الجهود بينهم في أي أحداث طارئة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية (الصرف الصحي ومياه الشرب ومديريات الري) للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول (مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار) والعمل على جاهزيتها وتطهيرها خاصة مع بدء موسم السيول نظراً لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحي مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة مراجعة كافة الخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلي الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وعلى رأسها وزارتي الموارد المائية والرى والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى محافظات.

و أشار اللواء محمود شعراوى الى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة و غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف العمليات على مستوى المحافظات في حالة سقوط الأمطار بكثافة، وتنفيذ خطط الطوارئ المتفق عليها، مع إعداد تقارير يومية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الحدث، فضلاً عن تضمينها مدى شدة الأمطار ومساراتها المتوقعة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والإجراءات المطلوب اتخاذتها في حالة أي طوارئ، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة.​