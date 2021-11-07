زيادة الرطوبة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية حيث تكونت شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى ٨٠٠ متر.

وأضافت الهيئة إنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

وتابعت الهيئة: "الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس".

وأكدت الهيئة أنه على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة الكثيفة تستمر حتى غدا الاثنين، كما أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ29 درجة والسواحل الشمالية 27 درجة والمناطق الجنوبية تتراوح بين 30 إلى 34 درجة.​