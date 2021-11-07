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فيديو| السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات

10:20 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
فيديو| السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ويقدم مصراوي بثا مباشرا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات وسائل النقل الجماعي السكك الحديدية

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