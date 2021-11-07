6خطوات.. مرفق الكهرباء يستعرض كيفية توصيل التيار للمنشآت السكنية

كتب_ محمد صلاح

تساؤلات واستفسارات كثيرة يبحث بعض المواطنين عن وجود اجابات شافية وواضحة لها، خاصة فيما يتعلق بكيفية توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية.

وأعلن جهاز مرفق الكهرباء استقباله عدة تساؤلات حول كيفية توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية بطريقة شرعية وٱمنة من خلال 6 خطوات.

وفيما يلى نستعرض الخطوات المتبعة لتوصيل التيار :



1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيه عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة.

4- توضح الشركة أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.​