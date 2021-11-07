"أول فواتير الشتاء".. مصدر بالكهرباء: خبر سار للمواطنين بشأن فاتورة نوفمبر

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة أكتوبر التي يتم تحصيلها حاليًا تعتبر آخر فواتير استهلاك أشهر الصيف المرتفعة عادة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، لأنها تعبر عن استهلاك شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن فاتورة نوفمبر هي أول فاتورة يبدأ فيها انخفاض الاستهلاك الفعلي للمواطن نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالي تنخفض قيمة الفاتورة الفاتورة خاصة وأنها تعبر عن استهلاك شهر أكتوبر الذي شهد حالة من التحسن في الطقس.



وأضاف أن فاتورة الشهر الجاري التي سيتم تحصيلها بدء من الشهر المقبل تعتبر أول فواتير أشهر الشتاء المنخفضة والتي تستمر حتى فاتورة أبريل المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الصيف في مايو المقبل، لافتًا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الشتاء تكون منخفضة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الصيف.



وأوضح أن هناك بعض المشتركين لن تشهد فواتيرهم أي انخفاضات في الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل غلاية المياه أو الدفاية الكهربائية أو استخدام التكييف على خاصية الهواء الساخن وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.