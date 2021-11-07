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"سباكة وبناء ومحارة".. تعرف على قطاعات العمالة المصرية الأولى في السفر إلى ليبيا

08:30 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
"سباكة وبناء ومحارة".. تعرف على قطاعات العمالة المصرية الأولى في السفر إلى ليبيا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أولى القطاعات من العمالة المصرية التي تسافر إلى الأراضي الليبية للمشاركة في إعادة الإعمار من جديد.

يأتي ذلك عقب توقيع اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل العمالة المصرية، وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وأوضح سعفان، أن أولى العمالة المصرية التي تسافر إلى ليبيا تتمثل في قطاع التشييد والبناء والمقاولات، حيث تشمل الأشغال العامة واستصلاح الأراضي، والتركيبات والتكريك والسباكة والبناء والمحارة وأعمال الإنشاءات البحرية وأي أعمال أخرى من ذات الطبيعة، على أن تشهد الأراضي الليبية تباعًا تواجد باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وأكد الوزير، أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وتابع: "بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا، على أن تكون كل العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقًا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها".

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سباكة وزارة القوى العاملة ليبيا العمالة المصرية

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