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سعيد الزكيبا: مشروعات الطرق ستجذب سائحًا مختلفًا إلى مصر

06:52 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
سعيد الزكيبا: مشروعات الطرق ستجذب سائحًا مختلفًا إلى مصر

سعيد الزكيبا

قال سعيد الزكيبا، الخبير في الشأن السياحي والاقتصادي، إن مصر ستجني ثمار التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات، والأعوام المقبلة ستشهد ازدهارًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

وأضاف الزكيبا، في بيان، اليوم، أن مشروعات الطرق ستجلب الكثير لمصر؛ كونها ستجذب ملايين السياح مع بدء تخفيف إجراءات كورونا، خصوصًا أن الطرق من الأدوات المهمة للسائح عند اختيار الدولة التي يتوجه إليها.

وأوضح الزكيبا، أن مصر الفترة المقبلة ستحصل على سائحين مختلفين عما قبل كورونا؛ لأن التنمية التي شهدتها مصر ستأتي بسائحين مميزين أو ما يطلق عليهم البعض في السوق السياحي "5 نجوم"؛ لأن هؤلاء يحرصون على أن يكون كل شيء فائق الجودة، وقبل أحداث 2011 كانت مصر وجهة منخفضة التكلفة، وبالتالي تجذب أنواعًا محددة من السياح، لكن الأمر الآن صار مختلفًا، وصار لدى مصر مقومات تنافس بها أكبر الوجهات العالمية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية المصرية، وضعت يدها منذ أول لحظة على موطن الضعف، واستطاعت خلال سنواتٍ تغيير الكثير من الأشياء، حتى أن العالم ينظر إلى ما يحدث بانبهار شديد.

وأكد الزكيبا، أن رفع المؤسسات العالمية توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري يضيف الكثير لمكانة مصر السياحية، ومن المتوقع طبقًا للمؤشرات العالمية أن تجذب مصر الكثير من السياح العام الحالي والمقبل.

وقال الزكيبا، إن مصر تفتقد كثيرًا التسويق لمدينتي أسوان والأقصر، خصوصًا في فصل الشتاء، وينصب التركيز على الغردقة وشرم الشيخ، والمدينتان سيجذبان العديد من السياح، مشيرًا إلى الضرورة الاعتماد على التسويق الجيد لما أنجزته مصر.​

سعيد الزكيبا مصر مشروعات الطرق الاقتصاد المصري

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