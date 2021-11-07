​شكاوى من فواتير الكهرباء رغم تحسن الطقس.. متحدث "الوزارة" يكشف السبب

كتب- محمد صلاح:

شكا عدد من المواطنين من استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء الصادرة خلال الشهر الجاري، رغم انخفاض درجات الحرارة وما يترتب عليه من خفض استخدام التكييفات والمراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي يعتمد عليها المواطنين في فصل الصيف بوجه خاص.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انخفاض معدلات الاستهلاك يبدأ مع قدوم فصل الشتاء وبالتالي انخفاض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية مع انخفاض درجات الحرارة وعدم الحاجة إلى تشغيل مكيف الهواء الذي يعتبر سببًا رئيسيًا في ارتفاع الفواتير.

وأوضح حمزة في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لا فرق في المحاسبة بين العدادات مسبقة الدفع والإلكترونية أو الميكانيكية، إذ يتم حساب الكيلو وات في الساعة بسعر موحد للجميع، إلا أن الفرق يتمثل في أن العدادات القديمة يتم تحصيل فواتير الاستهلاك مع بداية كل شهر بعد الانتهاء من قراءة العدادات ومن ثم طباعة الفواتير ثم تحصيلها، في حين يتم محاسبة العدادات مسبقة الدفع بطريقة وآلية لحظية وفقًا للاستهلاك والشرائح التي لا تختلف من عداد لعداد أخر.

وأكد حمزة أن معدل استهلاك المواطن يبدأ في الانخفاض بدء من الشهر الجاري تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن قيمة الفاتورة تعتمد على نمط الاستهلاك اليومي للمشترك ووعيه بأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية وترشيد الاستهلاك.



وقال إن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة في عملية الإصدار بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة "شعاع" المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتًا إلى أن نسبة الخطأ في إصدار فواتير الكهرباء أصبحت لا تذكر، ويمكن لكل مواطن أن يطلع على صور العداد الخاصة به للتأكد من صحة الفاتورة.



وأشار إلى أنه لا سبيل غير اتباع طرق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتًا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعني عدم الاستخدام إنما يعني حسن الاستخدام.