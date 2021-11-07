كورونا في 24 ساعة| مفاجأة بشأن النساء الحوامل بذكور.. وأقراص مبتكرة للعلاج
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
تغريم 8 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1421 نَرْجيلات بالمقاهي
كورونا.. عبدالغفار يكشف خط النجاة الأول وأدوية تقليل تكاثر الفيروس
خاص| أول تعليق للفنان أحمد خليل بعد إصابته بفيروس كورونا
كورونا.. ماذا تفعل الأم المصابة أثناء الرضاعة الطبيعية؟
يضرب 60% من الآسيويين.. ماذا نعرف عن "الجين" الذي يفاقم مخاطر كورونا؟
أمريكا: 46.4 مليون حالة إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة
الصين تواصل تطبيق قيود كورونا وسط حالات تفشي خارج البلاد
للمرة الأولى في روسيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى 41 ألفا
علاج كورونا: هل الحبوب "أقراص البرشام" المضادة للفيروس تقلل خطر الوفاة بنسبة 89٪؟
برلماني: "كورونا" كشفت عن إهمال البعد البيئي والاجتماعي في النظام الاقتصادي العالمي
كورونا اليوم: أعراض "غريبة" لفتاة مصابة.. ومفاجأة بشأن النساء الحوامل بذكور
ماذا نعرف عن الأقراص المبتكرة لعلاج المصابين بكورونا؟
هيئة الدواء: مصر نجحت في تصدير أدوية كورونا خلال الجائحة
اللقاح شرط السفر.. اتحاد العمال: بشرى سارة للمصريين الراغبين في العمل بليبيا
كوريا الجنوبية تسجل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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