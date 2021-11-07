حدث ليلاً| قرار عاجل من وزير التعليم.. وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



انتصار السيسي: المرأة المصرية في قلب مبادرات الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها سعدت بلقاء بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، واصفة اللقاء بـ"المثمر".

للتفاصيل.. اضغط هنا

استجابة لأولياء الأمور.. قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مدرسة المكفوفين بالمعصرة

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة على تحويل مدرسة المكفوفين في المعصرة إلى مدرسة مشتركة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الأعلى للآثار": افتتاح طريق الكباش في نوفمبر الجاري

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميمات تعمل على قدم وساق في المعابد، والتجهيزات الخاصة بافتتاح طريق الكباش على وشك الانتهاء، حيث إن الأقصر تستعد بالكامل لهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الهدف أن تكون الأقصر أهم مدينة أثرية في العالم كما كانت من قبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد إلغاء الصناديق.. ننشر ضوابط جمع التبرعات العينية والنقدية في المساجد

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأوقاف توضح سبب إزالة صناديق التبرعات من المساجد

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إزالة صناديق التبرعات من المساجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية تكشف مستجدات حملة إزالة حالات التعدي على أملاك الدولة

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية آخر مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من نفس الموجة تم استرداد 3.7 مليون متر مربع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، موعد تطبيق قرار الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أزمة تيجراي.. واشنطن تسحب عددًا من دبلوماسييها في ظل تعثر وساطة الحل السلمي

أمرت الولايات المتحدة جميع الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا عقب تقدم القوات المناهضة للحكومة نحو العاصمة أديس أبابا، وتضاؤل الحل السلمي رغم الوساطات الدولية والإفريقية المكثفة لجمع الأطراف المتناحرة على مائدة الحوار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

العراق: القضاء على 3 إرهابيين واعتقال 4 عناصر من داعش في عدة محافظات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، القضاء على ثلاثة إرهابيين واعتقال 4 عناصر من تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​