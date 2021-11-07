بعد إلغاء الصناديق.. الأوقاف تناشد المواطنين عدم إعطاء أي تبرعات للعاملين بها

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيها جديدا بشأن تلقي التبرعات داخل المساجد، بعد قرار الدكتور محمد مختار جمعة بإلغاء الصناديق وإزالتها نهائيا.

ونبهت وزارة الأوقاف، على الأئمة وجميع العاملين بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى، وتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9).

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

- حساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده.

وشددت على أنه لا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الديني يتم تعليقه بلوحة البيانات.

وأكدت على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهابت وزارة الأوقاف، بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى لأي من العاملين بها.

في الوقت نفسه، كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حجم الأموال والتبرعات التي تلقاها الوزارة من صناديق النذور.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، السبت، أن الوزارة كانت تتلقى تبرعات عبر الصناديق تصل لستة مليون جنيه، وبعد أن تمت حوكمة الأمر، زاد العدد خمسة أضعاف.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن حجم التبرعات الناتجة عن الصناديق قبل جائحة كورونا وصلت ٣٠ مليون جنيه، يتم توزيعها بين الوزارة والمحافظة و١٠% للطرق الصوفية.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه يوجد ما يقرب من ٢٠٠ مسجد بها صناديق النذور على مستوى الجمهورية، وتمت حوكمة فتحها ما ساهم في زيادة العوائد إلى ٣٠ مليون جنيه.

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

وحددت وزارة الأوقاف، مهلة عشرة أيام لإزالة الصناديق من المساجد نهائيا، على أن يتابع مديري المديريات هذا الأمر.

وينشر "مصراوي" الآلية الجديدة لتلقي التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، طبقا لما أعلنته وزارة الأوقاف، وهي كما يلي:

- يكون التبرع من خلال الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).