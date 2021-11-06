Masrawy logo white

توفى في مهمة عمل بنيجيريا.. مجمع البحوث ينعى مدير إدارة البعوث والإيفاد

10:54 م السبت 06 نوفمبر 2021
توفى في مهمة عمل بنيجيريا.. مجمع البحوث ينعى مدير إدارة البعوث والإيفاد

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، ببالغ الأسى والحزن محمد يس حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع، والذي وافته المنية اليوم أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

وأكد المجمع في بيان له، السبت، أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

وتقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأرسل الأزهر الشريف، الأسبوع الماضي، وفدا إلى نيجيريا لبحث الموضوعات المتعلقة بالإفتاء والبحوث وتدريب الأئمة والوعاظ.

مجمع البحوث الإسلامية محمد يس حمدي إدارة البعوث والإيفاد نيجيريا وفد الأزهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا