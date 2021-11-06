شبورة وحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد 07 نوفمبر 2021 إلى الجمعة 12 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية حـار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الانحاء.

وأضافت الهيئة أن يوم الأحـد 07 نوفمبر 2021 يوجد شبورة مائية تكون كثيفة احيانا ( من 5 الى 7 صباحا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه و وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم الأثنين شبورة مائية تكون كثيفة احيانا ( من 5 الى 7 صباحا ) : علي بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشماليه ومدن القناه و وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: