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الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة في مديرية أوقاف الجيزة

09:21 م السبت 06 نوفمبر 2021
الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة في مديرية أوقاف الجيزة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف الجيزة للقطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة محمد شحاتة صابر محمد أحمد عبدالله خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة ومنعه من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف بيان الوزارة، أن ذلك القرار بعد مخالفة "شحاتة" تعليمات الوزارة.

وتابعت أن القرار يعمم منشور به بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الجيزة إلغاء تصريح خطيب محمد مختار جمعة

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