الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة في مديرية أوقاف الجيزة

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف الجيزة للقطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة محمد شحاتة صابر محمد أحمد عبدالله خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة ومنعه من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف بيان الوزارة، أن ذلك القرار بعد مخالفة "شحاتة" تعليمات الوزارة.

وتابعت أن القرار يعمم منشور به بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.