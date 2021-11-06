Masrawy logo white

​الجيزة: إزالة عقار مائل في إمبابة وطابق مخالف بعقار بإمبابة (فيديو)

09:08 م السبت 06 نوفمبر 2021
​الجيزة: إزالة عقار مائل في إمبابة وطابق مخالف بعقار بإمبابة (فيديو)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال حدوث ميل بالعقار رقم 6 حارة الهنيدي بإمبابة القديمة، حفاظًا على حياة المارة والعقارات المجاور له.

وقام حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر بالبدء في إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار بالأرضي وتنفيذ الإزالة صباح اليوم حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة.

كما أزالت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، وفك شدة خشبية لبناء حجرات أعلى عقار بالمنيرة الغربية قبل الشروع في صب السقف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال.

الفيديو

أحمد راشد إزالة عقار مائل إزالة عقار منطقة إمبابة الجيزة

الخبر التالى:

الأوقاف: إلغاء تصريح خطيب بالمكافأة في مديرية أوقاف الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا