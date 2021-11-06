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انتصار السيسي: المرأة المصرية في قلب مبادرات الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية

08:49 م السبت 06 نوفمبر 2021
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(مصراوي):

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها سعدت بلقاء بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، واصفة اللقاء بـ"المثمر".

وأضافت حرم الرئيس في تصريحات عبر حاسبها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تبادلنا في اللقاء الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة".

وأضافت: "حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، ونور حياة وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليًا بصدق عصرها الذهبي".

انتصار السيسي بريجيت تواديرا جمهورية إفريقيا الوسطى المرأة

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