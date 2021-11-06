أحمد كريمة عن تصريحات "الصيدلي والقرآن": "مزايدة" تشغل الناس عن القضايا المهمة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن إهمال الإنسان لعمله بدعوى أداء القربات الدينية أمر مرفوض، كما هو الحال بالنسبة للتدخل في خصوصيات الآخرين.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، معلقًا على تصريحات "الصيدلي والقرآن" التي أثارها إبراهيم عيسى، أن الوسطية مطلوبة في كل شيء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن منع إنسان يقرأ آيات من القرآن يوميًا قي وقت فراغه.

وأكد أستاذ الفقه المقارن أن المزايدات بالدين مرفوضة، داعيًا إلى إشغال الناس بقضايا مهمة، دون الدخول في حساسيات أو جر المجتمع إلى مهاترات.

وشدد على أن إشغال الناس بهذه التصريحات يعد هروبًا من القضايا المهمة بالمجتمع.

وقال عيسى خلال حلقات برنامجه عبر "القاهرة والناس" متحدثًا عن التعليم: "عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات" مستطردًا: "ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".

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