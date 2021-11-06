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الجيزة: مواصلة أعمال إزالة المنشأت المخالفة على النيل بشارع البحر الاعظم

08:23 م السبت 06 نوفمبر 2021
الجيزة: مواصلة أعمال إزالة المنشأت المخالفة على النيل بشارع البحر الاعظم

ازالة حالات تعد على النيل

كتب– أسامة علي:

تابع طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، أعمال إزالة للمنشأت المقامة بالمخالفة من غرف وأسوار والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم.

وتواصل محافظة الجيزة، أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم وتوفير ممشى حضاري للمواطنين دون أي معوقات، حيث تم البدء في إزالة المنشآت المقامة بالمخالفة من اسوار وغرف والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في تطوير المحاور والطرق، وانطلاقًا من تنفيذ أعمال تطوير لشارع البحر الأعظم والنيل السياحي بحي جنوب الجيزة.

نهر النيل أزالة التعديات على النيل الجيزة شارع البحر الأعظم

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