الجيزة: مواصلة أعمال إزالة المنشأت المخالفة على النيل بشارع البحر الاعظم

كتب– أسامة علي:

تابع طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، أعمال إزالة للمنشأت المقامة بالمخالفة من غرف وأسوار والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم.

وتواصل محافظة الجيزة، أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم وتوفير ممشى حضاري للمواطنين دون أي معوقات، حيث تم البدء في إزالة المنشآت المقامة بالمخالفة من اسوار وغرف والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في تطوير المحاور والطرق، وانطلاقًا من تنفيذ أعمال تطوير لشارع البحر الأعظم والنيل السياحي بحي جنوب الجيزة.