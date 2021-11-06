إضافة الأبناء والزوجة غير المقيدة.. توقف 4 خدمات خاصة بالتموين في "مصر الرقمية" و"دعم مصر"

كتب- محمد سامي:

أوقفت بوابة "مصر الرقمية" تفعيل 4 خدمات تتعلق جميعها ببطاقات التموين، من بين 10 خدمات يقدمها الموقع منذ إطلاقه، وهي خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

كما حذف موقع "دعم مصر" التابع للوزارة خدمة إضافة أفراد جدد، والتي كان يتم من خلالها إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين تموينيًا، كما حذف إصدار بطاقة تموين جديدة وخدمة تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

وكشفت مصادر بوزارة التموين، أن تلك الخدمات تم وقفها ورفعها أيضًا من سيستم مكاتب التموين والمراكز التكنولوجية لجميع الفئات حتى الأولى بالرعاية والتي سمح القرار الوزارة له بإضافة الأفراد بشرط أن لايزيد الحد الأدنى المعاش عن 1500 والراتب 2200 جنيه، مؤكدًا أن أي إجراء على البطاقات يتطلب تنفيذه تخصيص ميزانية، لكنها توقفت حتى إشعار آخر، وربط المصدر هذه الإجراءات بقرار الحكومة فرض حالة ترشيد المصروفات لمدة 6 أشهر مقبلة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.