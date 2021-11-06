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​الأوقاف: ضم 160 مسجدًا جديدًا لمنظومة الأذان الموحد

08:13 م السبت 06 نوفمبر 2021
​الأوقاف: ضم 160 مسجدًا جديدًا لمنظومة الأذان الموحد

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، ضم (160) مسجدًا جديدًا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2021م لمشروع الأذان الموحد.

وأوضح في بيان له، السبت، أنه يصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه (3750) مسجدًا.

وزارة الأوقاف اللواء عمرو شكري الأذان الموحد مساجد

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