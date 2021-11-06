حدث في 8 ساعات| تحذير من "التموين" للتجار و8 تصريحات لإبراهيم عيسى أثارت الجدل
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها، تحذير مهم من وزارة التموين لتجار المواد الغذائية، خبير تغيرات مناخية يكشف السيناريو الأسوأ لغرق الإسكندرية وموعد تحققه، والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد وظاهرة مسيطرة صباحًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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