للإعفاء من المصروفات.. جامعة عين شمس تشترط محو أمية أكثر من 4 أشخاص

كتب- أسامة علي:

عبر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بالجهود التى بذلها أبناء الجامعة للمساهمة في محو أمية أفراد المجتمع المصري بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار باعتبارها شريكا استراتيجيا في هذا النجاح.

وبحسب بيان، أشار إلى أن جهود جامعة عين شمس في مجال محو الأمية ممتدة على مدار سنوات بالتعاون مع العديد من الجهات، وقد تم تكثيفها بداية من عام 2019، حيث أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام طلاب 7 كليات نظرية بمحو أمية مواطن واحد خلال السنة الدراسية كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، لينتهي بمحو أمية 4 مواطنين حتى التخرج مقابل عددا من المميزات التي على رأسها منح ٢٥٠ جنيهًا نظير محو أمية مواطن واحد.

وأضاف أن الطالب الذى يتمكن من محو أمية أكثر من 4 دارسين فإن الجامعة ستتكفل بالمصروفات الدراسية الخاصة به، لافتا الى أن هناك متابعة مستمرة من عمداء الكليات، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية ساهمت أيضًا في المشاركة في هذا الموضوع ونجحنا فى المناطق النائية

وأكد المتينى أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من تنمية غير مسبوقة فى مجال التعليم والطرق والكبارى وفى شتى المجالات يتطلب القضاء على محو الأمية لحصد ثمار هذه الانجازات ، مشيدا بالمنافسة المحمودة بين الجامعات المصرية فى المشاركة فى مبادرة محو الأمية.

وأضاف المتينى أن جائحة كورونا كان لها دور ايجابى فى تسريع وتيرة التحول الرقمى واستخدام المنصات التعليمية ، كما تم الاعتماد علي التكنولوجيا في محو الأمية فى المناطق النائية .

وحول القوافل التى تقوم بها الجامعة ، أشار إلى أن القوافل التى قامت بها الجامعة على مدار الــ4 سنوات السابقة تم تكثيفها وتحديد الأماكن بعناية وتقديم خدمات طبية خاصة فى المحافظات النائية بالاضافة إلى فعاليات محو الأمية وتعليم الحرف البسيطة والمهارات المختلفة.

واختتم الاستاذ الدكتور محمود المتينى كلمته بالتاكيد على أن الطالب هو البطل الحقيقى لهذا الانجاز بدعم من إدارة الجامعة.

وقدمت السيدة ستيفانيا جيانيني مساعد المدير العام للتربية باليونسكو، فى كلمة مسجلة، التهنئة لجامعة عين شمس لحصولها على الجائزة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تسلط الضوء على التعلم الشامل عن بعد ومحو الأمية الرقمية، قائلة: "إن جائحة كورونا تسببت فى أكثر الاضطرابات التى حدثت فى التعليم على مر التاريخ والتي أثرت على أكثر من 1.6 مليار شخص في أكثر من 190 دولة فى العام الماضي، ما أكد على أهمية محو الأمية وتضييق الفجوة الرقمية.

وقالت الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو إن هذا الاحتفال يعد تسليط للضوء علي اهميه محو الأمية للأفراد والمجتمعات، وضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول إلي مجتمعات خاليه من الأمية، وأكثر إلمامًا بالقراءة والكتابة، ويمتد أثره إلى باقي مكونات المجتمع، وينعكس بشكل سلبي علي طاقة العمل الإنتاجية، ومستوي النمو الإقتصادي.​