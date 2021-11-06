وزير الري: تنفيذ العديد من أعمال الحماية بمحافظة جنوب سيناء

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم خلال السنوات الماضية ويجري حاليا تنفيذ العديد من أعمال الحماية في محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن أعمال الحماية المنفذة بلغت 365 منشأ حماية بتكلفة تصل إلى 660 مليون جنيه، ويجر العمل في تنفيذ 102 منشأ، بتكلفة تصل إلى 870 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الموارد المائية والري اليوم السبت، عددا من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تشمل 8 أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهي عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، فضلا عن تم 65 من أعمال الحماية لطابا من أخطار السيول بتكلفة نحو 132 مليون جنيه.

وعلى صعيد شبة جزيرة سيناء، قال عبدالعاطي إنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء 7 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد علي بوادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي غرندل وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع، وعملية تنفيذ معبر على الطريق الساحلي النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع، بالإضافة لعدد من الأعمال الجارية بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء.

وأشار وزير الري إلى حدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام 2016 يبلغ 372 منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالي 613 مليون جنيه، وفي المقابل تم وجارى تنفيذ 1054 منشأ منذ عام 2016 حتى الآن بتكلفة حوالي 4.3 مليار جنيه؛ وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الري لهذا الملف الهام بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.​