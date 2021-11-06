الجيزة: إزالة المنشآت المخالفة التي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم وتوفير ممشى حضاري للمواطنين دون أية معوقات.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أنه تم البدء في إزالة المنشآت الخرسانية من أسوار وغرف المقامة المخالفة والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم وذلك بمتابعة من السيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في تطوير المحاور والطرق وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير لشارع البحر الأعظم والنيل السياحي بحي جنوب الجيزة.