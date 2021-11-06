Masrawy logo white

الجيزة: إزالة المنشآت المخالفة التي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

03:58 م السبت 06 نوفمبر 2021
الجيزة: إزالة المنشآت المخالفة التي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم وتوفير ممشى حضاري للمواطنين دون أية معوقات.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أنه تم البدء في إزالة المنشآت الخرسانية من أسوار وغرف المقامة المخالفة والتي تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم وذلك بمتابعة من السيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في تطوير المحاور والطرق وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير لشارع البحر الأعظم والنيل السياحي بحي جنوب الجيزة.

محافظة الجيزة إزالة المنشآت المخالفة شارع البحر الأعظم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| آخر أعماله "وادي الجن".. وفاة الفنان أحمد عبدالحي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا