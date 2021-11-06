أجور القطاع الخاص.. سعفان: 90% من الشركات تطبق أكثر الحد الأدنى

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نحو 90%من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور بـ 2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022.

جاء ذلك فى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم السبت؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة، منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التي تقدمها الوزارة للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكتروني مع ليبيا.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن هناك بعض الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور وسيتم دراسة ذلك.