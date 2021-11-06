رغم ارتفاع السعر عالميًّا.. "الزراعة": توفير 400 ألف طن أسمدة للموسم الشتوي

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير الكميات المستحقة لدى المزارعين من الأسمدة الأزوتية على الرغم من ارتفاع السعر العالمي.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس شؤون المديريات الزراعية، إن الوضع الخاص بتوفير الأسمدة بالجمعيات آمن، مشيراً إلى توفير 400 ألف طن قبل بداية الموسم الشتوي من قِبل الشركات، وما تبقى من الموسم المنقضي.

ولفت يوسف، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه تم توزيع ما يقرب من 200 ألف من إجمالي الكمية على مختلف الجمعيات الزراعية، لافتاً إلى الاستمرار في عمليات الضخ وفقاً لاحتياج المزارعين ونوعية المحاصيل.

وأضاف رئيس قطاع شؤون مديريات الزراعة أن إجمالي المساحة في الموسم الشتوي يبلغ 300 ألف فدان ، وهناك محاصيل تحتاج إلى أسمدة مثل القمح والذرة، بينما باقي المحاصيل لا تستهلك أسمدة كثيرة، لافتاً إلى زراعة مليون ونصف مليون فدان بمحصول البرسيم الذي لا يحتاج إلى سماد.

وقال رئيس شؤون المديريات إن الوزارة أطلقت منظومة الكارت الذكي للفلاح، من أجل توفيق آلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، وتحديث قواعد بيانات القطاع الزراعي.

وأشار يوسف إلى أن جميع المزارعين سوف يحصلون على الكميات المخصصة لهم بغض النظر عن المتغيرات الدولية التي تؤثر بشكل كبير على أسعار الأسمدة .