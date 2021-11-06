نقابة القطاع الخاص: تطبيق الحد الأدنى خطوة جيدة لإصلاح منظومة الأجور في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، باتفاقية مصر وليبيا لإعادة إعمار ليبيا، كون مصر دولة ذات بعد استراتيجي وأمن قومي.

يأتي ذلك عقب توقيع اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل العمالة المصرية وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وقال خليفة لمصراوي، إن الاتفاق لا يشمل عودة العمالة فقط، ولكنه أمر استراتيجي بحت، وله 3 أبعاد -(سياسية واقتصادية وحدودية أو استراتيجية)-، ويتطلب البعد السياسي، وجود مصر في ليبيا على أعلى مستوى في كل شئ.

وتابع: "قدر عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل الثورة الليبية عام 2011، أكثر من 2 مليون عامل مصري وكانت تحتل مصر المرتبة الأولى في القوى العاملة هناك، وكان هناك عائد قومي مصري من ليبيا على المستوى الاقتصادي من تحويلات المصريين في ليبيا يقدر بحوالي أكثر من 2 مليون دولار، ما يتطلب ضرورة استثمار ذلك خلال الفترة المقبلة".

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من يناير 2022، قال خليفة، إنها "بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور في مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية".