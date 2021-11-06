وزير الأوقاف يحدد مهلة لإزالة صناديق جمع التبرعات من المساجد

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم وضع مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع التبرعات أو المساعدات النقدية، الذي صدر أمس.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، الذي عقد السبت، بمقر المجلس بجاردن سيتي.

وأضاف جمعة، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور ربما يتم مع الطرق الصوفية مستقبلا، أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة قرارًا وزاريًّا، أمس، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها.

وأكدت وزارة الأوقاف، على عدم السماح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم وضع صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.​