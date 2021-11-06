مدبولي يستعرض مقترحا لأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالعلمين الجديدة

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم السبت، لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحي نادر هشام، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التي تتميز بها هذه المدينة وجعلها مدينة ذات طابع سياحي متميز وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

وجرى الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من كافة المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمي.

وتتضمن التصميمات المقترحة إقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معماري مميز، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة بما يسهم في تحقيق المخططات التنموية للمدينة.

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