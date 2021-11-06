تسلم الأيزو.. "منار" يتفقد مطار الغردقة لمتابعة استعدادات الموسم الشتوي للسياحة

كتب - محمد عبيد

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار الغردقة الدولي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، إضافة إلى متابعة الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوي الجديد، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالخدمات المقدمة، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية.

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الاحترازية المطبقة بصالات السفر والوصول، وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وتسلم وزير الطيران شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية أيزو 2015 / 14001 من شركة SGS المانحة بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية، ويعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت على هذه الشهادة.

كما استمع وزير الطيران إلى أراء بعض الركاب في الخدمات المقدمة، كما أشاد بالإجراءات الأمنية في المطار، وكذا التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والعمل على إرضاء جميع الركاب من المصريين والأجانب فضلاً عن الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة المتبعة.

وأكد الطيار محمد منار على أهمية مطار الغردقة الدولي، لكونه من أهم مطارات الجذب السياحي، حيث تعد مدينة الغردقة من المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

ورافقه خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء مراد محمد مدير المطار.

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