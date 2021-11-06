القبض على 32 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 32 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شنها فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، واستهدفت الحملة تجار المخدرات في مدن الخانكة، وشبرا الخيمة، وطوخ، وضبط بحوزة المتهمين كميات كبيرة من الهيروين والحشيش والشادو وأسلحة نارية وبيضاء، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بشن حملة أمنية استهدفت تجار المخدرات وأوكار البلطجية في الخانكة، وشبرا، وطوخ.

ففى الخانكة أسفرت الحملة عن ضبط 3 من العناصر الإجرامية في المواد المخدرة، واستهداف بؤرة إجرامية لأحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية، وجرى ضبطهما وبحوزتهما كميات من الهيدروو، الشادو، والبودر، الأقراص المخدرة.

واستهدفت الحملة بعض قرى مركز شرطة طوخ، حيث جرى ضبط 27 تاجر مخدرات 8 منهم لهم معلومات جنائية.