نقيب المعلمين: نقف جنبا إلى جنب مع الجهات التنفيذية لدعم المنظومة التعليمية الجديدة

كتب- مينا غالي:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن نقابة المعلمين صاحبة التاريخ العريق التي تحمل على عاتقها مسؤولية المعلمين وتتبني القضايا التي تعود عليهم بأثر طيب بما ينعكس على المجتمع.

وأضاف الزناتي خلال مائدة حوار بالنقابة اليوم: أتوجه إليكم جميعا بخالص التمنيات بأن تثمر تلك المائدة لكل ما نأمل، يهدف هذا اللقاء إلى خلق حوار مجتمعي نحو تطوير التعليم، حيث يشهد العالم اليوم تطورا تكنولوجيا، ولأن العملية التعليمية تشكل جزءا أساسيا من هذا التطور، فقد بات الاهتمام بمواكبة هذا التطور ضروريا.

وتابع الزناتي: كل الأنظمة التعليمية تركز على أن المعلم أحد الأنظمة الرئيسية للعملية التعليمية وبدونه لا يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى أهدافه المنشودة، فالمطلوب منه ليس توصيل المعلومات فقط ولكن بناء الأجيال من شباب مصر خلقيا ودينيا ووطنيا.

وشدد على أن التعليم هو المشروع القومي الأول لبناء الوطن، واتجهت الدولة لوضع منظومة تعليمية جديدة تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر، ولا يخفى علينا تحديات التعليم ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن نقابة المعلمين تقف جنبا إلى جنب مع الجهات التنفيذية لأن الهدف واحد، ولا يخفي عن أحد المشكلات التي تواجه العملية التعليمية ومنها ارتفاع الأعداد، وخاصة في بعض المناطق وما يواجهها من قلة أعداد المعلمين، ونحن في بيت المعلمين علينا أن ندرك أن المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وواصل: الرئيس أكد أن ثروة مصر بين أيدي المعلمين الذين يعتبرهم أولى بالرعاية، كما أكد أن الدولة لم تقدم لهم المقابل الكافي لدعمهم. ​