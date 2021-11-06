نائب رئيس مجلس الدولة: منح الرئيس سلطات واسعة يجعل الدولة قوية

كتب - محمود مصطفى:

قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأمة التي لا تعيش في ظل سلطات دستورية تمنحها لرئيس الجمهورية، أمة ضائعة".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، السبت، بمقر المجلس بجاردن سيتي، بعنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها: "أتذكر عام 2002 أن الجماعة الإرهابية رفعت قضية ضد رئيس الجمهورية تريد فرض رأيها في إحدى اختصاصاته".

وأشار إلى أن الدساتير منحت رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة لتصبح الدولة قوية، وكلما كانت اختصاصاته ضعيفة أصبحت دولته ضعيفة، مؤكدا أن الرئيس يتقيد بالأحكام الدستورية.

ولفت إلى أنه من بين الحقوق الدستورية، إعفاء الحكومة من أداء عملها، وهي مسألة تقديرية، بشرط موافقة مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وهو ما يؤكد حرص الدستور على منح هذه الحقوق ولكن بضوابط.

وكشف أن الدستور المصري عام 2014 تقدم على الأمريكي، فيما يتعلق بحق الرئيس في العفو عن العقوبات بضوابط محددة، والعفو الشامل الذي يكون بقانون وبموافقة أعضاء مجلس النواب