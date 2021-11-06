"الإياتا": 9.1% نموًّا بالشحن الجوي سبتمبر 2021.. وإفريقيا الأكثر ارتفاعًا

كتب- محمد عبيد:

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر الماضي، والتي أظهرت استمرار النمو القوي على الطلب بما يفوق مستويات ما قبل الأزمة الصحية "كورونا".

وقال "الإياتا"ـ في بيان له اليوم السبت: شهدت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعاً في أحجام الشحن الدولي بنسبة 34.6% في سبتمبر الماضي، لتسجل أكبر ارتفاع بين مختلف المناطق للشهر التاسع على التوالي، وتجاوزت أحجام الشحن الجوي المعدّلة موسمياً اليوم نسبة 20% عن مستويات ما قبل الأزمة الصحية؛ لكنها كانت ضمن مستويات مستقرة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي: سجلت السعة العالمية ارتفاعاً بنسبة 6.9% عن مستويات ما قبل الأزمة الصحية؛ حيث تفردت إفريقيا بالنمو الإيجابي على الرغم من معدلات الارتفاع الطفيفة .

وتابع "الإياتا": سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادةً في أحجام الشحن الدولي بنسبة 17.6% في سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2019، في تحسن ملموس مقارنةً بالشهر الماضي (14.7%)، وانخفضت السعة الدولية بنسبة 4% مقارنةً مع سبتمبر الماضي .

وقال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ارتفعت مستويات الشحن الجوي بنسبة 9.1% في سبتمبر مقارنةً مع فترة ما قبل "كوفيد-19"؛ حيث تعود كثرة التوريد بالفائدة على قطاع النقل الجوي، ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية، وتحسين مستوى مرونتها؛ لأنه لا تزال القيود الشديدة تحد من قدرة الشحن الجوي على استيعاب الطلب الإضافي .