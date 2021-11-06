الحديث عن تصرفات الحاكم قديما كان محظورا.. وزير الأوقاف: نعيش في دولة تؤمن بحرية الرأي

كتب - محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة>

وقال وزير الأوقاف، إن التحدث أو النقاش في لقاء علمي أو ثقافي عن تصرفات الحاكم في أزمنة وحقب مضت كان من المحظورات، لكننا الآن في ظل الوعي الذي يؤكد عليه الرئيس، ودولة مدنية وديمقراطية حديثة تؤمن بالوعي وحرية الرأي بضوابط يحكمها القانون، ويمكن الحديث بشكل طبيعي وبحرية كاملة ولكن للمتخصصين فقط.

وأضاف جمعة، أن كل ما يحقق مصلحة البلاد والعباد والدولة والمواطن يدخل في إطار القاعدة العامة للتشريع ومباح لكن بضوابط، مشيرًا إلى أن ههناك فرق بين تصرفات الحاكم والمفتي والمجالس النيابية، والحاكم.

وتابع وزير الأوقاف: "الواعظ واعظ لا يتقمص شخصية مفتي إلا إذا كان أهلا للإفتاء".​